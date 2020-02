Lazio, Marusic: «Inter? È una partita come tutte le altre»

Adam Marusic, giocatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per analizzare il momento dei biancazzurri

Adam Marusic, a termine dell’evento che si è svolto questa mattina presso l’Istituto di Via Volsino, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio. Ecco le dichiarazioni del giocatore della Lazio: «Ogni anno abbiamo questi appuntamenti, è molto bello. Anche per i bambini è importante fare uno sport, non solamente il calcio.Abbiamo fatto grandi partite, adesso abbiamo grandi chance per fare qualcosa di buono».

INTER – «Questa settimana ci stiamo preparando, questa partita è come le altre, possiamo fare bene. Sono stato quasi tre mesi fuori, sono tornato, fisicamente mi sento molto bene. Concorrenza di Lazzari? È uno stimolo in più»