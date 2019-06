Lazio, dalla Francia: «Milinkovic-Psg? L’entourage conferma l’interesse…»

Lazio, il nome di Milinkovic continua ad essere accostato al Psg. L’entourage avrebbe confermato l’interesse del club

In casa Lazio il futuro di Sergej Milinkovic-Savic continua a catalizzare l’attenzione di tifosi ed addetti ai lavori. Negli ultimi giorni, sono rimbalzate voci dalla Serbia e dalla Francia che volevano il ‘Sergente’ ad un passo dall’approdo a Parigi. Il Paris Saint-Germain, ed in particolare Leonardo, stimerebbero il centrocampista serbo al punto da volerlo fortemente nella propria rosa. A mettere a tacere tutto ciò ci ha pensato il direttore sportivo Igli Tare, che ha smentito l’esistenza di una trattativa tra i due club per il talentuoso gioiello biancoceleste: «Milinkovic al Psg? Non ne so nulla». Le voci che lo vorrebbero lontano dalla Capitale, però, non si arrestano, ed eccone un’altra arrivata sempre dalla Francia, in particolare da Le Parisien.

ENTOURAGE – Secondo il noto portale francese, gli agenti del centrocampista avrebbero confermato l’interesse del Psg nei suoi confronti. La Lazio, forte della lunga scadenza del contratto di Milinkovic (2023), non ha intenzione di abbassare le proprie pretese. Insomma, se dalle parti di Formello si continua a negare l’esistenza di qualsiasi operazione in atto, la ‘telenovela’ relativa al futuro del classe ’95 non è destinata a terminare nel breve periodo. Da non dimenticare, poi, che il club di Parigi non è l’unico a ‘corteggiare’ il ‘Sergente’: su di lui ci sono altre due big, Real Madrid e Juventus, seppur in questo momento entrambe appaiano più indietro e concentrate su altri obiettivi.