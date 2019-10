Lazio, Milinkovic-Savic: «Il vero Sergej? Sono passate sette partite»

Il centrocampista della Lazio Milinkovic-Savic ha commentato la sfida disputata all’Olimpico contro il Rennes, valida per la seconda giornata di Europa League

Sergej Milinkovic-Savic ha analizzato la vittoria conquistata all’Olimpico contro i francesi del Rennes in Europa League: «Volevamo dare il massimo, non ci siamo riusciti nel primo tempo ma l’importante è aver vinto. La differenza l’ha fatta tutto il gruppo, io e Luis Alberto abbiamo solo alzato il ritmo. Vincere in rimonta è importante».

«Adesso possiamo pensare al Celtic e alla partita di campionato contro il Bologna. Il vero Milinkovic-Savic? Sono passate solamente sette partite, vediamo», ha concluso il centrocampista serbo della Lazio ai microfoni di Sky Sport.