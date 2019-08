Lazio, Milinkovic è incedibile: a breve il rinnovo di contratto

Resterà alla Lazio Sergej Milinkovic, per cui la società biancoceleste rifiuterà tutte le offerte da adesso in poi

Il futuro di Sergej Milinkovic è ancora alla Lazio. Non sono arrivate “offerte indecenti”, in grado di far vacillare il presidente Lotito, quindi il serbo non si muoverà da Roma. Secondo Il Corriere dello Sport, l’intenzione della società è quella di riconoscere al classe 1995, un corposo adeguamento di contratto, proprio come avvenuto lo scorso anno.

ASSALTI – Giorno dopo giorno aumentano sempre più le chance di permanenza, anche perchè nessuno ha mai bussato concretamente dalle parti di Formello. L’interesse del Manchester non si è trasformato in nessuna offerta, così come i sondaggi di Psg, Juve ed Inter. La Lazio ringrazia. E’ pronta a ripartire da Sergej per il suo quinto anno in biancoceleste.