Lazio, obiettivo rinnovo per Luis Alberto: ecco il piano

Lazio, a fine stagione si parlerà con Luis Alberto per il rinnovo. I biancocelesti vogliono che lo spagnolo mantenga un alto rendimento

Caicedo e Correa hanno ufficialmente rinnovato con la Lazio che, adesso, vuole fare lo stesso con Luis Alberto. Il Corriere dello Sport rivela la strategia della società biancoceleste per prolungare l’attuale accordo.

Lo spagnolo possiede un contratto fino al 2022 e, in accordo con la dirigenza, si riparlerà a fine stagione per aumentare la durata. Questo per far sì che il giocatore mantenga un alto rendimento, fattore che potrà valergli un aumento di stipendio.