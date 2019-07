Lazio, Parolo: «C’è competizione tra di noi. La vittoria in Coppa Italia…»

Il centrocampista della Lazio, Marco Parolo, è intervenuto nel post partita dell’amichevole contro la Triestina

Intervistato ai microfoni di Lazio Style Channel, il centrocampista della Lazio, Marco Parolo ha commentato l’amichevole vinta per 5-2 contro la Triestina. Ecco le sue parole: «Sono contento per come abbiamo lavorato sull’intensità. Il livello all’interno della squadra si è alzato e c’è più competizione tra di noi: questa deve essere la spinta per andare avanti, per ognuno di noi che scende sul campo. In questo modo ogni membro della rosa darà il massimo in ogni occasione. Tutto fa parte di un percorso di crescita, la vittoria della Coppa Italia ha dimostrato che quando vogliamo centrare un obiettivo non sbagliamo quasi mai, anche in gara secca. Dobbiamo portare questa mentalità in ogni partita e in ogni allenamento, se ci riusciremo avremo buone possibilità di ottenere risultati importanti».

«La settimana è stata affrontata con lo spirito giusto, la vittoria dell’ultimo trofeo ci ha dato la giusta consapevolezza, speriamo di andare avanti con questo spirito perché ci stiamo divertendo. I tifosi sono fantastici e si meritano queste occasioni, ci impegneremo al massimo per regalare delle soddisfazioni. Ci piace stare con i tifosi e siamo sempre a loro disposizione, siamo qui per ripartire insieme in una nuova stagione».