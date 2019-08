Lazio, Parolo sulla pre season: «Stiamo crescendo molto. Il ruolo…»

Lazio, Marco Parolo sulla pre season: «Stiamo facendo un percorso di crescita in questo ritiro. Il ruolo…»

La vittoria della Lazio sul Paderborn ha confermato che la preparazione biancoceleste volge per il meglio. Ai microfoni di Lazio Style Channel ha parlato Marco Parolo, commentando la pre season e il cambio di ruolo in quest’ultimo match: «La squadra sta facendo un percorso di crescita in questo ritiro, con un gruppo coeso. Tutto quello che stiamo facendo è figlio anche di quello che stiamo facendo in allenamento».

Sul ruolo di difensore centrale ha detto: «Sono tornato alle origini. Il libero è il primo ruolo che ho fatto da piccolo. In queste situazioni ci si adatta e ci si diverte».