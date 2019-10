Lazio, Patric: «Buon rapporto con Inzaghi. La squadra mi vuole bene»

Patric, difensore della Lazio, ha raccontato il suo rapporto con Inzaghi, senza nascondere il feeling col resto del gruppo

Patric è soddisfatto di quanto dimostrato in carriera con la maglia della Lazio addosso. Ecco le sue parole sul tecnico Inzaghi e sullo spogliatoio ai microfoni di Lazio Style Channel.

«Con il mister ho sempre avuto un buon rapporto, lui fa le sue scelte ma mi ha sempre dimostrato che sono un giocatore importante. Io sento che la squadra mi vuole tanto bene, per questo anche se non gioco tanto mi sento bene. Sono qui da 5 anni, sto qui sempre sul pezzo, ho vinto 2 titoli e penso che la gente sia contenta che ci sia anche io in squadra».