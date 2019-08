Lazio, Pavlovic non ha superato le visite mediche. Lunedì altri test

Lazio, Pavlovic non ha superato le visite mediche. Il giocatore atteso nuovamente a Roma lunedì per effettuare nuovi test

Strahinja Pavlovic non ha superato le visite mediche con la Lazio. Il giocatore, che i biancocelesti vorrebbero acquistare per poi lasciare in prestito al Partizan Belgrado per un’altra stagione, dovrà effettuare dei nuovi test.

Il Messaggero fa sapere che, per tale motivo, il calciatore si recherà nuovamente a Roma nella giornata di lunedì per sottoporsi ad ulteriori prove fisiche.