Lazio, Pedro Neto e Bruno Jordao al Benfica: i dettagli dell’operazione

La Lazio ha praticamente chiuso per la cessione di Pedro Neto e Bruno Jordao al Benfica. Dal Portogallo emergono i dettagli

Dopo due anni passati tra panchina e tribuna, Pedro Neto e Bruno Jordao sono pronti a salutare la Lazio. Nel loro futuro c’è il Benfica. Dal Portogallo emergono due particolari interessanti su quest’affare. Come riportato dal giornalista in conduzione nella tvi.iol del Portogallo, le due operazioni dovrebbero essere slegate, quindi i due questa volta non si muoveranno in coppia.

RISCATTO – La seconda curiosità riguarda il riscatto che la Lazio doveva riconoscere al Braga. Inizialmente si ipotizzava che i soldi del Benfica andassero proprio al Braga, senza che la Lazio incassasse o sborsasse un euro, invece la cifra dovrebbe prima passare nelle casse dei biancocelesti. Manca solo l’annuncio, ma ci sono sempre meno dubbi: Pedro Neto e Bruno Jordao diranno addio alla Capitale in questa sessione di mercato.