Lazio, per Milinkovic Savic niente United. Futuro in biancoceleste

Lazio, Milinkovic Savic rimane in biancoceleste. L’offerta di 90 milioni da parte del Manchester United non è mai arrivata a Lotito

Anche quest’anno Sergej Milinkovic Savic non lascerà la Lazio. L’offerta tanto attesa dal Manchester United di 90 milioni non è mai giunta a Lotito, considerato anche il fatto che Pogba non si è mosso dai Red Devils.

Per tale motivo, sottolinea La Gazzetta dello Sport, per il centrocampista si profila almeno un’altra stagione in biancoceleste. Adesso il serbo proverà a portare la Lazio nel tanto agognato posto Champions.