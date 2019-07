Lazio, pericolo Leonardo: ritorno di fiamma PSG per Milinkovic

Il PSG torna alla carica per Milinkovic: Leonardo ha messo nel mirino il centrocampista della Lazio, ma non solo

Il PSG è pronto ad infiammare il calciomercato: Leonardo bussa alla porta della Lazio. Il brasiliano vuole portare a Parigi il gioiello di Lotito, ovvero Sergej Milinkovic-Savic.

Come precisa Nicolò Schira, firma della Gazzetta dello Sport, il dirigente verdeoro in forza ai parigini sta mantenendo i contatti con i vertici della Lazio per Milinkovic. Il PSG corteggia anche Coutinho: in Spagna c’è chi è convinto che il centrocampista abbia già detto sì al connazionale.