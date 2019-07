Il portiere della Lazio Silvio Proto riporta le prime impressioni dal ritiro e gli obiettivi del club biancoceleste. Ecco le sue parole

Silvio Proto ha rilasciato alcune dichiarazioni dal ritiro nelle Dolomiti ai microfoni di Lazio Style Channel.

Ecco le sue parole: «Gruppo Lazio? Lavoriamo insieme per raggiungere in nostri obiettivi. L’importante non è chi gioca, ma che la Lazio vinca. Per andare in Champions firmerei con due mani, ma per farcela dobbiamo lavorare bene ogni giorno».