Lazio-Rennes streaming e probabili formazioni: dove vederla

Lazio-Rennes streaming e probabili formazioni: i biancocelesti sfidano i francesi all’Olimpico nella 2ª giornata di Europa League

Dopo l’amara sconfitta in terra rumena contro il CFR Cluj al debutto, la Lazio di Simone Inzaghi cerca il riscatto in Europa League e sfida i francesi del Rennes, guidati in panchina da Julien Stephan, nella 2ª giornata del Gruppo E. Lazio-Rennes: la partita si giocherà giovedì 3 ottobre 2019 alle ore 21.00 nello scenario dello Stadio Olimpico di Roma.

Il Rennes ha un punto in più in classifica della Lazio, ultima con 0 punti, considerato che ha pareggiato all’esordio contro il Celtic. Simone Inzaghi attuerà un turnover moderato. Il reparto dove ci saranno le maggiori variazioni rispetto allo schieramento tipo sarà il centrocampo, dove troveranno spazio dal 1′ i vari Parolo, Cataldi, Berisha e Jony. In attacco Caicedo farà coppia con Immobile, mentre in difesa, davanti a Strakosha, saranno Vavro e Bastos ad affiancare Acerbi. Nel 3-5-2 del Rennes, che in fase di non possesso si trasforma in 5-3-2, in attacco ci sarà l’ex Milan, Torino e Genoa Niang in coppia con Raphina. Dovrebbe partire dalla panchina il giovane talento Camavinga.

La sfida di Europa League Lazio-Rennes sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Gli abbonati potranno inoltre seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS, Android. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick.

La partita Lazio-Rennes andrà inoltre in onda in chiaro su TV8, visibile sul canale 8 del digitale terrestre e 121 del satellite. Tifosi e appassionati potranno seguirla in chiaro anche in diretta streaming sul sito web ufficiale dell’emittente. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Lazio-Rennes

Competizione: Europa League 2019/2020

Quando: Giovedì 3 ottobre 2019

Fischio d’inizio: ore 21.00

Dove vederla in tv: TV8, Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 252 del satellite) – NOW TV

Dove vederla in streaming: Sito TV8, Sky Go – NOW TV

Stadio: Stadio Olimpico (Roma)

Arbitro: Serhij Boiko (Ucraina)



Le probabili formazioni

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Bastos; Lazzari, Parolo, Cataldi, V. Berisha, Jony; Caicedo, Immobile. All. S. Inzaghi



RENNES (3-5-2): Mendy; Da Silva, Gelin, Gnagnon; Hamari Traoré, Martin, Grenier, Bourigeaud, Maouassa; Niang, Raphina. All. Stephan



Leggi anche GUIDA TV: TUTTE LE PARTITE IN PROGRAMMA