Lazio, dal Rieti arriva Maistro: girato in prestito alla Salernitana

La Lazio mette a segno un nuovo colpo in entrata: dal Rieti arriva il giovane Maistro, girato poi in prestito alla Salernitana

Nuovo colpo in entrata per la Lazio. I biancocelesti hanno acquistato dal Rieti il giovane Fabio Maistro, è stato poi girato in prestito alla Salernitana. Il giovane è un centrocampista centrale classe ’98.

«La S.S. Lazio comunica di aver acquisito definitivamente le prestazioni sportive del calciatore Fabio Maistro proveniente dal F.C. Rieti.

Lo stesso calciatore è stato trasferito temporaneamente, sino al 30/06/2020, dalla S.S. Lazio all’U.S. Salernitana 1919» si legge nel comunicato ufficiale biancoceleste.