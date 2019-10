Lazio e Roma unite contro il razzismo: Daspo per chi trasgredisce

Non sarà tollerata nessuna forma di razzismo all’interno dello stadio Olimpico, casa di Lazio e Roma

La Uefa non ammetterà comportamenti razzisti in nessuno stadio, e questa di norma dovrebbe essere la regola. Anche e soprattutto le società sono responsabili e quindi dovranno fare qualcosa per non incorrere in sanzioni.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere della Sera Roma e Lazio potrebbero unirsi in un DASPO non comminato dal giudice, ma dalla società stessa: un allontanamento permanente dall’impianto romano. Arriva l’apprezzamento anche della UEFA, una decisione che porta i due club ad essere precursori nella lotta alle discriminazioni.