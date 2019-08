Per la Roma di Fonseca sarà un test difficile contro la Lazio. Soprattutto nella difesa della profondità, punto debole del match contro il Genoa

Oltre a Juve-Napoli, in questo secondo turno di campionato si vedrà il derby della Capitale. Se la Lazio ha iniziato alla grande la stagione (Lazzari ha subito avuto un grande impatto), la Roma di Fonseca è un ancora un cantiere con tanti difetti.

In particolare, la linea giallorossa contro il Genoa ha faticato parecchio nel difendere la profondità contro Kouamé, Pinamonti e Lerager. Iterzini erano attratti dagli esterni del Genoa, con i difensori in difficoltà nel seguire i movimenti delle punte. La Lazio è maestra in questo, sarà un test probante per la Roma.