Lazio Roma: Pellegrini, Cristante e il doppio mediano di Fonseca

Pellegrini e Cristante per ora compongono la mediana della Roma di Fonseca. Cosa chiede il tecnico portoghese ai centrocampisti

In attesa di vedere che impatto avrà Veretout, per ora Fonseca sta dando fiducia al doppio mediano Pellegrini-Cristante. Come si può vedere nella slide sopra, finora i compiti tra i due sono stati piuttosto simmetrici.

Entrambi si abbassano per aiutare la difesa nell’uscita bassa, orizzontali tra loro. I loro compiti sono determinanti nelle fasi di transizione difensiva. Coi 4 attaccanti avanzati e i terzini alti a dare ampiezza, è fondamentale la loro protezione della difesa. Pellegrini si sta disimpegnando molto bene per ora.