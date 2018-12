Giampaolo sfida la Lazio: «È la classica partita da vincere»

Lazio-Sampdoria, 15^ giornata di Serie A 2018/2019: le parole in conferenza stampa del tecnico blucerchiato Marco Giampaolo

Dopo le vittorie su Bologna e Spal, la Sampdoria è attesa domani dall’ostica trasferta di Roma contro la Lazio. Ecco le parole in conferenza stampa di Marco Giampaolo: «La squadra sta bene, l’ho vista rinfrancata, fresca. È la classica partita da vincere. Grande rispetto per la Lazio, ma la Sampdoria andrà a giocarsela e spero che possa dare continuità a quanto visto contro Bologna e Spal. Il concetto di seconde linee non mi è mai piaciuto, perché la squadra è un insieme che lavora per un unico obiettivo».

Prosegue Marco Giampaolo, come riporta Sampnews24.com: «Ci sono giocatori che attraversano momenti di forma fisica e mentale di freschezza. Ecco perché le rose sono fatte di tanti giocatori. Ho elogiato chi ha giocato in coppa, hanno lavorato bene sulle cose su cui insistiamo durante gli allenamenti. Mi trovo in difficoltà quando ho tanti giocatori tra cui scegliere. Poi ovviamente viene fatta una valutazione in base all’avversario, devo scegliere le caratteristiche migliori per il tipo di partita. Ho fiducia in tutti i miei giocatori».