Lazio, secondo posto nel girone E, il Celtic volta in testa: la classifica

A quota quattro punti il Celtic diventa la capolista del girone E dell’Europa League. Inseguono Lazio e Cluj, Rennes fanalino di coda

Nel match giocato all’Olimpico qualche ora fa, la Lazio ha vinto rilanciando la proprie ambizioni di qualificazione al prossimo turno d’Europa League. Ottenendo i tre punti contro il Rennes, l’armata di Inzaghi, oltre ad interrompere una striscia negativa europea lunga cinque partite, si è portata al secondo posto nella classifica del girone E. A quota tre punti, i biancocelesti sono attualmente allo stesso livello del Cluj, sconfitto in Scozia dal Celtic. Proprio gli scozzesi, raggiunta quota quattro, sono l’attuale capolista del gruppo. Fanalino di coda il Rennes, ad un solo punto in classifica. Ora, la Lazio dovrà affrontare per due volte il Celtic: il primo confronto avvererà fuori casa, il secondo all’Olimpico. Stessa sorte, ovviamente, per Rennes e Cluj, con il prossimo match che si disputerà in Francia.