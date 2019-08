Lazio, si ferma anche Lucas Leiva. Lazzari verso l’esordio da titolare

Allenamento a Formello per la Lazio in vista dell’esordio in campionato contro la Sampdoria: c’è Lazzari, si ferma Leiva

A qualche giorno dal primo match di campionato contro la Sampdoria, la Lazio si è ritrovata ieri pomeriggio a Formello per la consueta seduta d’allenamento. Mister Simone Inzaghi ha subito diviso la squadra in due gruppi: i fratinati erano Correa, Lulic, Marusic, Vavro, Radu, Luis Alberto, Acerbi, Cataldi, Immobile e Berisha. Senza casacche, invece, Milinkovic, Anderson, Bastos, Adekanye, Jony, Parolo, Patric, Lazzari, Silva e Lui Felipe. Si sono allenati regolarmente e sono dunque completamente recuperati sia Milinkovic che Lazzari, che saranno disponibili entrambi per la trasferta di Genova. Gli infortuni rimediati ne avevano messo in dubbio la presenza nella sfida di Marassi.

INFERMERIA – Ancora allenamento differenziato per Felipe Caicedo, che ha svolto un lavoro con pallone e slalom. Brutte notizie sono arrivate da Lucas Leiva. Il brasiliano non si è allenato a causa di un affaticamento muscolare, accusato nella seduta del giorno precedente. Nelle prossime ore, l’ex Liverpool sosterrà i consueti controlli strumentali per avere un quadro più preciso delle sue condizioni. Lo staff medico, complici i problemi fisici dello scorso anno, vuole evitare di rischiare infortuni più gravi. Prime prove tattiche in vista dell’esordio della Lazio in campionato. I prossimi allenamenti daranno informazioni più precise sulla formazione che verrà schierata contro i blucerchiati.