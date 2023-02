Lazio, Tare: «Cercheremo di mantenere il livello alto della squadra rimanendo attenti alle spese, ma...»

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione di Luca Pellegrini. Le dichiarazioni

PAROLE – È un giocatore giovane ma già di grande esperienza, ha già militato in diverse società importanti a livello europeo, avevamo necessità in quel ruolo andando a soddisfare le richieste del tecnico. Cercheremo di mantenere il livello alto della squadra, rimanendo attenti alle spese ma anche portando giocatori giovani e di prospettiva, serve tempo per far crescere questi ragazzi.