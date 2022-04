Lazio, Tare taglia fuori gli esuberi: 15 i milioni da recuperare

Grande lavoro per Tare durante la prossima estate: il DS chiamato a liberarsi degli esuberi di casa Lazo e recuperare 15 milioni

Igli Tare sarà chiamato ad un’estate particolarmente impegnativa. Come riporta l’edizione odierna di Leggo infatti, oltre a costruire una squadra ad immagine e somiglianza di Sarri, il DS della Lazio dovrà anche alleggerire il bilancio liberandosi degli ingaggi degli esuberi che pesano per 15 milioni di euro.

Muriqi percepisce 2,2 milioni a stagione, quindi 4,4 lordi: l’attaccante con ogni probabilità non verrà riscattato dal Maiorca. Si passa poi ad André Anderson, finito al San Paolo (800mila netti a stagione), Durmisi in Olanda (1 milione), Vavro in Danimarca (1 milione), Escalante all’Alaves (1,4 milioni), Djavan Anderson nei Paesi Bassi (500mila) e infine Jony allo Sporting Gijon (1,5 milioni). A loro vanno aggiunti gli esuberi ancora in rosa, come Akpa Akpro e Kamenovic (500mila a testa). Dalle loro partenze passa gran parte della Lazio del futuro.