Lotito propone il rinnovo ad Inzaghi, ma l’allenatore tentenna e chiede tempo

Il silenzio assordante di Simone Inzaghi preoccupa i tifosi della Lazio. Il tecnico non ha ancora deciso quale strada scegliere per il futuro. Ieri è arrivata la proposta di rinnovo da parte del presidente Claudio Lotito ma l’allenatore ha preso tempo, vuole aspettare la fine del campionato per un eventuale effetto domino delle panchine in Serie A (Milan o Juventus sullo sfondo). Questo atteggiamento non sta piacendo alla dirigenza che nonostante ciò proseguirà a lavorare per cercare un accordo. Intanto il mister non si presenterà in conferenza stampa alla viglia di Torino-Lazio, rilascerà un’intervista al canale ufficiale del club. In questo momento preferisce non esporsi, era già accaduto prima e dopo la sfida con il Bologna. Attende il un nuovo summit con Lotito e Tare in programma la prossima settimana a Villa San Sebastiano (quartier generale del patron della Lazio a Roma). Nel vertice si parlerà anche della prossima campagna acquisti. Inzaghi ha chiesto al presidente garanzie ben precise, che il patron (al momento) non può dargli. Se Milinkovic e Luis Alberto erano intoccabili fino ad un anno fa ad oggi davanti a delle offerte consistenti i due potrebbero lasciare la Lazio. Ed è anche per questo che il mister biancoceleste starebbe tergiversando.

Calciomercato Lazio, i primi obiettivi di Tare

Al di là del nodo allenatore da sciogliere, il ds Tare è a lavoro per chiudere i primi colpi: definito Adekanye, in arrivo a parametro zero dal Liverpool, il prossimo obiettivo è Wesley del Bruges, che è il principale candidato per l’attacco. Il costo del giocatore è lievitato dopo la bella stagione conclusa con 17 gol segnati tra campionato e coppe. Il brasiliano, nell’idea di Tare, dovrebbe ereditare il ruolo di Caicedo (che dopo due anni potrebbe salutare la Capitale e trasferirsi negli Emirati). Sempre in avanti si valuta anche Guven Yalcin del Besiktas, l’esterno turco in questa stagione ha collezionato 22 presenze con 5 gol e 4 assist. In difesa possibile cessione per Wallace e Bastos, per la sostituzione si monitora la situazione di Bruno Viana del Braga. Tutto in divenire, con Tare che non vuol farsi trovare impreparato.

di Francesco Saverio Petito