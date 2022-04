Conferenza stampa Juric: «Lazio? Ha una sua fisionomia. Belotti quando sta bene è forte»

Conferenza stampa Juric, le parole del tecnico granata alla vigilia di Lazio-Torino

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Lazio. Le sue dichiarazioni:

LAZIO – «Vogliamo ripetere le buone prestazioni e cercare di crescere. La Lazio con Sarri ha trovato una fisionomia, ogni tanto fa passi falsi ma già da mesi giocano come vuole lui. Dobbiamo rispondere bene».

OBIETTIVI – «Vorrei fare più vittorie possibili e giocare bene, oltre a migliorare su tanti aspetti. 47 o 50 punti non cambia la vita, te la cambia se fai qualcosa in più. Ma non sono ossessionato. Motivazioni? Non esiste che calino le mie o quelle dei giocatori. Dobbiamo stare sul pezzo con voglia di giocarcela, non credo che possa succedere».

SENTENZA ATALANTA – «Non c’erano dubbi, almeno per me»

ANSALDI – «Gioca Vojvoda in questo momento sta meglio di Ansaldi che invece ha giocato poco».

BELOTTI – «Mi piace sotto tutti i profili. Gli credo ciecamente quando dice che deciderà a fine anno. Valuterà le soluzioni e deciderà cosa è meglio per lui. Dovesse rimanere sarei molto felice. Quando sta bene è veramente forte»

CONDIZIONI SANABRIA MANDRAGORA – «Sanabria può essere convocato dopo che ha ripresa ad allenarsi con noi. Per Mandragora ci sarà da attendere la settimana prossima».