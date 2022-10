Lazio, Zaccagni: «Sono queste le partite che devo fare»

Le parole di Mattia Zaccagni, attaccante della Lazio dopo la vittoria della Lazio in Europa League sul Midtjylland

Mattia Zaccagni ha parlato ai microfoni di Sky Sport, dopo la vittoria in Europa League della Lazio sul Midtjylland.

«Sono queste le partite che devo fare, trovare questa continuità è importante. Ci possiamo togliere diverse soddisfazioni. Siamo andati in svantaggio, pur restando sempre padroni della partita. Dopo il pareggio la strada è stata più in discesa. L’importante erano i 3 punti e li abbiamo conquistati. Sarri mi ha migliorato tanto, sotto molti aspetti come ad esempio attaccare meglio la porta. Felipe Anderson? Può giocare in tutte e 3 le posizioni d’attacco. Se continua a giocare così è tanta roba».