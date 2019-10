Lazio, Zoff indica la strada: «Squadra da Champions»

Lazio, Dino Zoff indica la strada per la squadra di Inzaghi: «Ha grande potenziale e tutte le carte in regola per arrivare in Champions»

Dino Zoff, storico portiere italiano e ex allenatore della Lazio, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui parla della squadra biancoceleste. Le sue dichiarazioni:

«Ha le carte in regola per andare in Champions. La squadra dispone di un grande potenziale, ma ha già buttato via un po’ di punti. Inzaghi? Sta facendo particolarmente bene sulla panchina biancoceleste. La squadra gioca un buon calcio e in questo ci sono tutti i meriti dell’allenatore».