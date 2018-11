Lazovic, il futuro si chiama Genoa: «Voglio restare qui», rinnovo in vista?

Darko Lazovic si lega al Genoa. Le dichiarazioni dell’esterno in merito al proprio futuro, le voci di calciomercato sono un ricordo

La storia d’amore tra il Genoa e Darko Lazovic proseguirà anche dopo la scadenza dell’attuale contratto. E’ ciò che filtra in quel di Genova in merito alle voci di calciomercato che riguardano l’esterno serbo della formazione di Ivan Juric. Lazovic è giunto al Grifone nell’estate 2015 dalla Stella Rossa e in questi anni è stato impiegato dai rispettivi tecnici genoani sia a destra che sulla corsia sinistra. In ogni sessione di mercato che si ricordi dal 2015 in poi, inoltre, il nome di Lazovic è sempre stato abbastanza caldo per trattative e voci di mercato, tuttavia l’esterno è sempre rimasto fedele ai colori rossoblù. Oggi il 28enne slavo è un punto inamovibile della formazione di Juric, occupando spesso il ruolo di esterno sinistro da titolare.

Adesso però è giunto il momento, per Lazovic ed il suo entourage, di sedersi al tavolo delle trattative insieme al club genoano per parlare del proprio futuro. L’attuale contratto scadrà tra un anno e mezzo, nel mese di giugno del 2020, ma l’intenzione primaria della società e del calciatore sembra essere quella di prolungare al più presto il vincolo contrattuale. Indiscrezioni che emergono anche dalle dichiarazioni recentissime postate da Lazovic ai microfoni di Primocanale ieri sera: «Sto al Genoa da quattro anno e ci sto molto bene. Mi piacerebbe rimanere qui ancora per molto tempo».