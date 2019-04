Nel corso della puntata di ieri sera di Le Iene, l’attaccante del Torino, Simone Zaza, è stato vittima di uno scherzo esilarante – VIDEO

Zaza è finito nel mirino di Sebastian Gazzarrini. L’attaccante del Torino è infatti stato vittima di un crudele ma esilarante scherzo di Le Iene andato in onda ieri sera. Il centravanti vive a Torino col suo vecchio amico d’infanzia, Luigi. Questo, mentre Zaza era in ritiro con la squadra granata, gli ha mandato le foto di due ragazze che non piacciono al centravanti del Toro. Tuttavia, nonostante il divieto di Zaza di portarle a casa, Luigi le ha portate ugualmente e gli ha inviato il video della notte di sesso sfrenato con le due ragazze.

Il problema sta nel dopo. La mattina seguente, l’amico di Zaza gli fa sapere che le ragazze hanno derubato casa rubando contanti, oro, macchina e gli orologi Rolex. L’attaccante del Toro, dopo aver saputo la notizia, si reca subito a casa con l’intenzione di recuperare e rintracciare le due ragazze grazie all’opzione “Trova il tuo cellulare”. Il calciatore esce di casa e si reca in un night dove indica il segnale, ma lì trova l’inviato delle Iene che svela a Zaza di esser stato vittima di uno scherzo.