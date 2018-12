Bernardeschi presenta i nuovi scarpini dedicati a FIFA 19 – FOTO

I nuovi scarpini Nike dedicati a FIFA 19: li indosserà, tra gli altri, anche l’attaccante della Juventus Federico Bernardeschi

Qualche giorno fa la Juventus era andata oltre lanciando la sua prima maglia… da videogioco, una vera e propria quarta divisa olografica (di discutibile bellezza) disponibile sia nella realtà che soprattutto su FIFA 19: un modo per far incontrare ancora di più la passione dei tifosi e dei videogiocatori con il marketing. Non è finita qui però: nelle ultime ore infatti alcuni calciatori hanno presentato dei nuovi scarpini da gioco… pure quelli ispirati a FIFA 19 ed al mondo dei videogiochi. Tra di loro, manco a dirlo, non poteva mancare uno juventino: Federico Bernardeschi, che sarà il primo ad indossarli insieme ad altri due top players mondiali, ovvero Kevin de Bruyne (Manchester City) e la calciatrice Fran Kirby del Chelsea.

L’iniziativa è targata Nike: la multinazionale americana ha in pratica modificato la tomaia delle classiche PhantomVSN, le scarpe da gioco a stivaletto utilizzate da Bernardeschi finora. La nuova versione è liberamente ispirata ai tasti del joypad delle più note console, mentre il logo EA Sports (l’azienda produttrice di FIFA 19) compare sulla linguetta e sulla scatola delle scarpe. Dalla prossima partita Bernardeschi e soci scenderanno in campo in modalità videogamer, poi probabilmente i loro scarpini saranno anche in vendita per grandi e piccini.