Lecce, abbonamenti da record per la Serie A: si va verso i 18mila 

Prosegue a gonfie vele la campagna abbonamenti del Lecce per il ritorno in Serie A: l’obiettivo resta raggiungere quota 18mila

Come riportato da ANSA, prosegue a gonfie vele la campagna abbonamenti del Lecce in vista del suo ritorno in Serie A. Attualmente è stata raggiunta quota 17.521, ma si procede verso l’obiettivo dei 18mila.

Un vero e proprio record per il club salentino che anche per il match di Coppa Italia contro la Salernitana ha visto già venduti oltre 8mila biglietti. La gara verrà disputata domenica 18 allo stadio di Via del Mare.