Lecce – Cagliari, il match già rinviato ieri a causa del maltempo potrebbe slittare nuovamente anche oggi

Lecce-Cagliari potrebbe non giocarsi neanche oggi. Il match in programma ieri infatti è stato rinviato a causa delle condizioni meteorologiche in Salento e la decisione presa è stata quella di disputare la gara nella giornata di oggi alle 15:00.

Tuttavia il rischio che la partita del Via del Mare possa essere rinviata anche oggi sta prendendo quota.