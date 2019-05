Il presidente del Lecce, Sticchi Damiani, è ebbro di gioia dopo la promozione in Serie A: «Non saremo una meteora»

Il presidente del Lecce, Sticchi Damiani, ha commentato al Corriere dello Sport la promozione della sua squadra in Serie A: «Sembra di essere finiti nel bel mezzo di una favola, per me che ho trascorso tutta la vita nella mia città questo evento produce emozioni incredibili e difficili da spiegare».

Sul mercato e su Liverani il numero uno giallorosso ha detto: «Chi vorrei regalarmi? Ce ne sarebbero diversi. Uno ce l’ho in testa. Liverani rimane sicuramente qua».