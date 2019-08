Lecce, Farias: «Lapadula come Caputo. Sono pronto già per l’Inter»

L’attaccante brasiliano neo acquisto del Lecce, Diego Farias, si è presentato quest’oggi in conferenza stampa

Nel corso del pomeriggio odierno, il nuovo attaccante del Lecce, Diego Farias, si è presentato in conferenza stampa. Ecco le sue parole riportate da Tuttomercatoweb: «Cosa prometto? L’importante è raggiungere l’obiettivo con il resto dei compagni. Darà tutto me stesso per farlo, in ogni singola partita. Lapadula? È un giocatore fantastico, umile. Un po’ come Caputo, con cui ho giocato lo scorso anno ad Empoli. Sono certo che potremo fare bene in coppia insieme».

«Il mio obiettivo? Mi piacerebbe migliorare il mio record di gol in Serie A e quindi di arrivare a doppia cifra in termini di finalizzazione. Ho fiducia di poterlo fare al Via del Mare. Le mie condizioni fisiche? Mi stavo allenando a parte fin qui con il Cagliari, se il mister mi vorrà darò piena disponibilità per giocare alla prima giornata di campionato contro l’Inter».