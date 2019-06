Lecce in pole per Farias ma la concorrenza è folta: i dettagli

L’attaccante Diego Farias potrebbe lasciare il Cagliari. Il Lecce in questo momento è in pole per il suo acquisto

Diego Farias, attaccante protagonista con la maglia dell’Empoli nella seconda parte di stagione, non sarà riscattato dal club toscano (il riscatto era previsto soltanto in caso di salvezza).

Secondo Sportitalia, l’attaccante classe ’90 non rientra nei piani del Cagliari che sta cercando una nuova sistemazione per lui. Il Lecce in questo momento è in pole. Sulle tracce del giocatore anche Atalanta, Genoa ma potrebbe esserci un altro club di Serie A.