Lecce, la dirigenza salentina ospite del Barcellona: ecco perchè

Lecce, la dirigenza salentina è ospite del Barcellona su invito di Bartomeu: ecco i motivi dell’incontro tra le due società

Per quanto possa sembrare curioso, la dirigenza del Lecce e quella del Barcellona sono in stretto contatto. Già in occasione di Lecce-Napoli era comparso in tribuna Eric Abidal, ds dei blaugrana.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il presidente catalano Bartomeu avrebbe invitato il collega salentino, Sticchi Damiani e Renè de Picciotto, maggior azionista del Lecce, per un meeting a Barcellona. Motivo? Bartomeu intrattiene dei rapporti di lavoro con de Picciotto.