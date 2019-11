Lecce, leggera distorsione alla caviglia per Lapadula

Gianluca Lapadula ha dovuto lasciare anzitempo l’allenamento dei pugliesi per una leggera distorsione alla caviglia

Il Lecce è sceso in campo oggi per un test amichevole contro la Primavera giallorossa. Come noto erano assenti i nazionali Benzar, Imbula, Majer, Shakhov e Vera con il solo Dubickas che è rientrato dagli impegni con la Lituania U21.

Mancavano all’appello anche Falco (alle prese con la cure per superare al meglio l’infortunio) Dumancic, Farias e Tabanelli. La notizia della giornata è stata la distorsione alla caviglia rimediata da Lapdula che ha lasciato anzitempo la partita. Non dovrebbe essere grave.