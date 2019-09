Lecce, Liverani, dopo la grande vittoria in casa del Torino, si proietta già alla sfida contro il Napoli: ecco le sue parole

Fabio Liverani ha concesso un’intervista in esclusiva a Il Corriere dello Sport: «Non abbiamo alternative. Cerchiamo di difenderci attaccando. Se non porti almeno 3-4 giocatori in attacco, non fai gol. E se non segni, non vinci».

Ora il Napoli: «I punti possiamo farli o meno con chiunque. Il Napoli terrà il pallino. Con l’organizzazione e la forza possiamo fermarli».