Lecce, Liverani: «Milan? Può uscire da questo momento. Su Pioli…»

Lecce, Liverani commenta la prossima sfida dei suoi contro il Milan: «I rossoneri hanno i giocatori per uscire da questo momento»

L’allenatore del Lecce, Fabio Liverani, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi giorni dalla gara contro il Milan. Le sue parole:

«I rossoneri non stanno giocando un calcio fantastico, ma hanno i giocatori per uscire da questo momento e per vincere contro di noi. Le difficoltà di andare a San Siro ci sono sempre, sia prima che dopo la sosta per le Nazionali. Pioli? Nessuno cambia una squadra in 10 giorni, ma i giocatori avranno la testa un po’ più libera. Noi dobbiamo solo pensare al nostro percorso».