Lecce, Liverani: «Non ci saranno differenze tra noi e la Salernitana»

L’allenatore del Lecce, Fabio Liverani, ha presentato la sfida di Coppa Italia contro la Salernitana in conferenza stampa

L’allenatore del Lecce, Fabio Liverani, ha presentato la sfida di Coppa Italia contro la Salernitana in conferenza stampa.

Ecco le sue parole riportate da ANSA: «Domani è il primo impegno ufficiale della stagione e per questo motivo c’è della curiosità per vedere da che punto ripartiamo. Nella gara di domani sera, specialmente ad agosto, non ci saranno grosse differenze tra noi e la Salernitana. Per noi sarà la prima gara vera e ci saranno diversi interrogativi, ma sono sicuro che quello che non mancherà a miei ragazzi è lo spirito e la voglia».