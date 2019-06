Burak Yilmaz ed Ersoy sono due obiettivi di mercato del Lecce. Meluso, ds dei salentini, volerà in Turchia per provare a chiudere il doppio affare

Non si placano le voci sul possibile trasferimento di Burak Yilmaz al Lecce. Il centravanti turco rimane, nonostante le smentite, un grande obiettivo di mercato per il club neopromosso.

Il direttore sportivo Meluso, stando a quanto riferito da Sky Sport, volerà in Turchia per provare a chiudere per Yilmaz ma anche per Ersoy.