Lecce-Napoli streaming e probabili formazioni: dove vederla

Lecce-Napoli streaming e probabili formazioni: ecco dove vedere la gara del Via del Mare, valida per la 4ª giornata di Serie A

Il Lecce neopromosso di Fabio Liverani affronta il Napoli di Carlo Ancelotti per la 4ª giornata del campionato di Serie A. I salentini hanno raccolto 3 punti nelle prime 3 partite, con 2 sconfitte di seguito e un successo a Torino in trasferta, i campani invece si trovano a quota 6 punti, con 2 successi e una sconfitta nel big match contro la Juventus. Lecce-Napoli: la partita si giocherà domenica 22 settembre 2019 alle ore 15.00 nella cornice dello Stadio Via del Mare di Lecce.

La sfida Lecce-Napoli sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN (Con DAZN 3 partite di Serie A TIM a giornata in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND: abbonati subito!). Gli abbonati potranno seguire la partita in diretta streaming sul pc collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure su smartphone e tablet attraverso l’app DAZN, scaricabile su tutti i device iOS e Android.

Sarà possibile anche seguire la gara sulle moderne smart tv compatibili con l’applicazione o collegando al proprio televisore una console Xbox o PlayStation 4 o un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. I clienti DAZN che hanno sottoscritto l’offerta Sky-DAZN, inoltre, vedranno il Derby di Milano anche sul nuovo canale satellitare DAZN1 (numero 209 della piattaforma Sky). Per tutti gli altri clienti DAZN che avessero anche un abbonamento con Sky ci sarà comunque sempre la possibilità di vedere Lecce-Napoli in tv attraverso la app DAZN, presente sul decoder Sky Q. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Lecce-Napoli

Competizione: Serie A 2019/2020

Quando: Domenica 22 settembre 2019

Fischio d’inizio: ore 15.00

Dove vederla in tv: DAZN – DAZN1 (canale numero 209 della piattaforma Sky)

Dove vederla in streaming: DAZN

Stadio: Via del Mare (Lecce)

Arbitro: Daniele Doveri di Roma 1



Le probabili formazioni

LECCE – Liverani valuta la riproposizione della formazione che ha superato in trasferta il Torino. In attacco dovrebbe dunque rivedersi il tandem composto da Lapadula e Farias, con il talentuoso Falco preferito sulla trequarti a Mancosu. In mediana la regia sarà affidata al greco Tachtsidis, mentre Majer e Shakov saranno le due mezzali. Dietro, con il brasiliano Gabriel a difendere la porta pugliese, Rispoli è in vantaggio a destra su Benzar, mentre a sinistra ci sarà Calderoni e in mezzo la coppia centrale dovrebbe vedere Lucioni accanto a Rossettini.



NAPOLI – Ampio turnover per Ancelotti, che terrà a riposo alcuni componenti cardine della squadra e gli acciaccati dopo la sfida europea con il Liverpool. Non saranno della partita su tutti Allan e Manolas, quest’ultimo escluso precauzionalmente per un leggero fastidio al polpaccio. Al loro posto giocheranno rispettivamente Zielinski e Maksimovic. Out anche Younes, mentre non saranno fra i titolari anche Di Lorenzo, Mario Rui e Meret: spazio dal 1′ a Malcuit, Ghoulam e al dodicesimo Ospina, al debutto stagionale. Torna fra i convocati Milik, ma la coppia d’attacco dovrebbe essere composta da Mertens e Fernando Llorente.



LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Shakov; Falco; Lapadula, Farias. All. Liverani

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejón, Zielinski, Elmas, Insigne; Mertens, F. Llorente. All. Ancelotti

