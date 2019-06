Lecce, che riconoscimento: quattro giallorossi nella top11 dell’ultima Serie B

Lecce, che riconoscimento per la società salentina: quattro elementi giallorossi nella top11 dell’ultima Serie B

A distanza di alcune settimane dall’apoteosi della promozione in Serie A, arriva un gustoso riconoscimento per il Lecce. Che vede quattro suoi elementi inseriti nella top11 proclamata dalla Lega Serie B in merito all’ultima annata in Cadetteria.

I nomi sono quelli di Lucioni, Venuti, Mancosu e La Mantia. I salentini, con quattro giocatori, non sono però il club più rappresentato: in questa speciale graduatoria si impone il Brescia con cinque.