Lecce, Rossettini: «Serie A difficile per neopromossa, lavoriamo al meglio»

Rossettini dal ritiro in Valgardena ha parlato delle sue prime impressioni da nuovo giocatore del Lecce e sulla sfida Serie A

Il Lecce riuscirà a rimanere in Serie A? Difficile, ma non impossibile: parola di Rossettini.

Ecco le parole del difensore a Sky Sport: «Sono arrivato in un gruppo consolidato che arriva da due promozioni consecutive, ma la Serie A è difficile per una neopromossa. Liverani? Cerchiamo di rispettare le indicazioni del mister e lavoriamo al meglio. Qui sono stato accolto bene, così come i nuovi acquisti».