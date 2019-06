Lecce Saponara: cosa darebbe il trequartista ai giallorossi

Riccardo Saponara è un obiettivo del Lecce. Il trequartista farebbe compiere un netto salto di qualità alla formazione pugliese

Saponara è un obiettivo Lecce. I giallorossi stanno cercando di allestire una rosa in grado di affrontare la Serie A, con l’ex giocatore dell’Empoli che sarebbe un innesto di grande qualità per i pugliesi.

Per quanto non abbia mai segnato tanto, Saponara ha sempre avuto numeri importanti in rifinitura, in quanto è un giocatore che fa tirare con continuità i compagni in porta. Pure nell’ultima stagione, nonostante i parecchi infortuni, ha totalizzato ben 2.5 passaggi chiave ogni 90′.