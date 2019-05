Lecce in Serie A! Impresa epica di Liverani, ritorno dopo 7 anni

Il Lecce vince contro lo Spezia e conquista la promozione in Serie A! Traguardo da sogno per i ragazzi di Liverani

Il Lecce centra la promozione in Serie A! I ragazzi di mister Fabio Liverani hanno vinto contro lo Spezia, conquistando tre punti che valgono un biglietto per disputare la prossima stagione nella massima competizione italiana.

I pugliesi ritornano a giocare in A dopo ben 7 anni di fronte a un pubblico da sogno: oggi allo stadio Via del Mare erano presenti 30mila spettatori! Liverani è riuscito nella scalata dalla Serie C alla Serie A in due stagioni.

A nulla è valsa la rete degli avversari con Capdradossi: sono sufficienti i gol di Petriccione e del bomber La Mantia per poter festeggiare di fronte ai tifosi il traguardo epico!