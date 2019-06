Lecce, Sticchi Damiani sicuro: «Corvino non sarà il nostro direttore sportivo»

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha annunciato a Sportitalia che Pantaleo Corvino non entrerà in società

Nelle ultime ore si erano fatte sempre più insistenti le voci che vedevano Pantaleo Corvino in uscita dalla Fiorentina per approdare al neo promosso Lecce come nuovo direttore generale. A smentire seccamente queste voci ci ha pensato il presidente del club pugliese, Saverio Sticchi Damiani.

«Al 100% Pantaleo Corvino non si aggregherà a noi in questa estate. Il nostro direttore sportivo, Mauro Meluso, sta lavorando benissimo e siamo contenti di lui. Sono legatissimo a Corvino ma non c’è motivo di cambiare dopo questa scalata incredibile».