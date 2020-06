Lecce, Sticchi-Damiani: «Per noi oggi inizia un nuovo campionato»

Il presidente del Lecce, Sticchi Damiani, ha parlato a pochi minuti dall’inizio della gara contro il Milan

Riparte anche il Lecce che nel pomeriggio scende in campo contro il Milan. Queste le parole del patron Sticchi Damiani ai microfoni di Sky Sport.

«Oggi inizia un nuovo campionato, noi ripartiremo da un buon girone di ritorno. Adesso vedremo questi tre mesi di stop che effetti hanno provocato sulla squadra. Da subito volevamo che il campionato riprendesse perché è giusto che i verdetti li dia il campo. Adesso c’è il secondo step perché questo è uno spettacolo dimesso, abbiamo uno stadio sempre pieno e oggi purtroppo il contesto è diverso, sembra quasi un allenamento. Vorremmo che la gente possa tornare allo stadio. Non ci saranno problemi per il rinnovo dei giocatori in prestito, gli organici rimarranno immutati fino al termine della stagione».