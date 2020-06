Lega Pro, Ghirelli: «Il format dei campionati resterà invariato»

Attraverso una nota ufficiale Francesco Ghirelli ha annunciato che non ci saranno modifiche nel format dei campionati

Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha così parlato al termine del Consiglio federale svoltosi nella giornata odierna:

«Nel corso del Consiglio vi sono state due importanti conferme per la nostra Lega. In particolare è stato deliberato che il format dei campionati rimarrà invariato e che, in caso di vacanze d’organico, verrà applicata la vigente normativa federale per le riammissioni delle società retrocesse e per gli eventuali ripescaggi. Inoltre anche per la stagione 2020-2021, a causa dell’emergenza Covid, è stata consentita la deroga per gli allenatori con abilitazione Uefa B di allenare la categoria Berretti. Nel contempo il Settore Tecnico organizzerà quanto prima corsi a cui potranno partecipare le società di Lega Pro, questi sostituiranno il corso che si doveva tenere lo scorso marzo ma che per i noti motivi non si è potuto svolgere »