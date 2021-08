Lega Pro, Ghirelli: «Il Governo ci aiuti, se facciamo crac ci perde il Paese»

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha parlato all’agenzia Italpress dell’attuale situazione legata al calcio italiano

«Caro presidente Draghi, cara sottosegretaria Vezzali vi scongiuro: occorre far arrivare quelle risorse per le spese dei tamponi e occorrerebbe dilazionare le rateizzazioni fiscali. Il nostro è il calcio sociale, il calcio dei ragazzi, se avvenisse un crac a perdere sarebbe il Paese Italia perché diventerebbe più povero socialmente, perderebbe posti di lavoro. Si pensava che quello che ci era stato assicurato si sarebbe concretizzato e cioè che i tempi per il decreto attuativo sarebbero stati brevissimi e che sarebbero stati erogati i fondi spettanti con celerità. Così non è stato e questo, oggi, determina preoccupazione. Si è chiesto un segnale per la riforma. La serie C ha detto presente, nella prossima assemblea porterò la proposta di non far più ripescaggi e riammissioni. Dirò di credere ancora una volta ed essendo i presidenti uomini avvezzi a soffrire resisteranno Ma gli uomini saggi non vanno fatti arrabbiare, perchè reagiscono con tenace razionalità».